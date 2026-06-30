В Ростове более 30 волонтеров прошли диспансеризацию в День молодежи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону стартовала акция, в рамках которой представители молодежных организаций прошли диспансеризацию. Такая информация появилась на сайте правительства региона.

- Главная цель мероприятия заключается в формировании культуры ответственного отношения к здоровью. Участники личным примером продемонстрировали важность регулярных профилактических осмотров, — прокомментировали инициативу организаторы.

Первой площадкой для запуска проекта стала городская поликлиника номер один. Медицинское обследование в праздничный день прошли более 30 молодых жителей донского региона. Активисты подчеркнули, что процедура организована удобно, а сдача всех анализов занимает минимум времени.

Специалисты напоминают, что регулярная проверка состояния организма позволяет своевременно выявлять скрытые заболевания и факторы риска. Формирование такой привычки станет отличной основой для сохранения активного долголетия.

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