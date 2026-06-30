Ученые объяснили, откуда в Ростове появилось так много бабочек и стрекоз

Ученые назвали причину массового появления бабочек и стрекоз на улицах Ростова. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

В Ростове-на-Дону зафиксировали резкий рост численности бабочек и крупных стрекоз. Причины данного явления объяснили ученые Южного федерального университета.

- В этом году из-за обильных дождей влажность до сих пор остается весьма высокой. Это благоприятно влияет как на бабочек, так и на стрекоз, — рассказал эксперт вуза Константин Климович.

Большое количество осадков обеспечило гусениц кормовыми растениями, что позволило им быстро пройти цикл развития. Одновременно с этим стрекозы прилетели на улицы мегаполиса вслед за своей основной добычей — комарами, расплодившимися во влажной среде.

Специалисты подчеркивают, что такая вспышка популяции не свидетельствует об улучшении экологической обстановки. Однако насекомые приносят пользу: бабочки опыляют растения, а стрекозы помогают бороться с кровососущими вредителями.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дворник, рабочий и чиновник: родители в Ростове назвали нежелательные профессии для детей

Родители из Ростова-на-Дону назвали нежелательные профессии для своих детей (подробнее)