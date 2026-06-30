На Дону проводятся мероприятия по регулированию численности шакала. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовскую область заселил шакал (Canis aureus Linnaeus). О распространении хищника сообщили донские ученые в статье, опубликованной в «Вестнике охотоведения».

Шакалов на Дону замечали с первой половины XIX века. В частности, этих животных было довольно много в южных частях Черкасского и I Донского округов. Затем в разные годы численность зверя то сокращалась, то увеличивалась.

К концу XIX столетия шакал полностью исчез не только на территории Войска Донского, но и из Западного Предкавказья. Ареал вида отступил к югу почти на 500 км и до середины XX века не выходил за пределы Западного Кавказа.

Новый этап расселения начался с 1960 годов. В Ростовской области шакал добывался примерно с 1944 года, а в 1970 годах его уже встречали в Семикаракорском и Каменском районах, а также в южных частях региона. С 1980 годов представители вида регулярно встречались в пойме Нижнего Дона.

- Сейчас шакал заселил всю территорию Ростовской области. Наблюдается некоторая стабилизация численности, что отчасти может быть связано с мероприятиями по регулированию численности данного вида, — отмечают ученые.

При этом численность волка (Canis lupus Linnaeus) в Ростовской области с 2000 по 2017 год стабилизировалась на уровне в 600–900 особей, а в период с 2018 по 2025 год сократилась и колебалась в пределах 403–565 особей.

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