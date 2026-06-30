Подрядчик начал ремонт участка автодороги Волгодонск – Ростов

Завершить ремонт дороги планируют к началу осени. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгодонском районе Ростовской области отремонтируют участок трассы «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск» — хутор Титов — хутор Потапов. Работы уже ведутся, сообщили в управлении информационной политики донского правительства.

Речь идет о ремонте 1,9 км дороги межмуниципального значения (с 61 по 62-й километр). Обновление выполняет ООО «Т-Транс». Завершить работы планируют к началу осени. Всего должны потратить более 25 млн рублей.

— Будут выполнены работы по устройству выравнивающего и дополнительного слоев покрытия, капитальному ремонту водопропускной трубы, укреплению обочин, а также нанесению горизонтальной дорожной разметки, — рассказала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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