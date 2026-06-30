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НовостиОбщество30 июня 2026 8:18

В Ростовской области предприниматель заплатит 1 млн рублей за вырубку деревьев

На Дону ужесточили наказание для предпринимателя, чьи работники вырубили 48 деревьев
Ангелина СКИБА
Сумму штрафа изменили в Ростовском областном суде.

Сумму штрафа изменили в Ростовском областном суде.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области после повторных слушаний ужесточили наказание по делу о незаконной вырубке деревьев. Об этом сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

Ранее в районном суде предприниматель признала вину в вырубке 48 деревьев. Тогда ей назначили штраф в 200 тысяч рублей. Однако с этим не согласился прокурор.

Теперь, по решению Ростовского областного суда, руководитель фирмы должна заплатить 1 млн рублей.

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