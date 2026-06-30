Полицейские задержали мужчину в момент передачи наркотиков курьеру. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

29-летнего жителя Таганрога задержали с крупной партией сильнодействующих веществ. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным полиции, мужчина собирался передать наркотики через курьера своему знакомому в отдаленном регионе. Партию он собрал из препаратов, купленных в аптеке по липовым рецептурным бланкам.

В момент передачи товара курьеру изъяли 1,7 тысячи капсул одного препарата и 257 таблеток другого. Еще 131 капсулу нашли дома у таганрожца.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 234 УК РФ).

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