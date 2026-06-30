На Дону продолжают реконструкцию участков северного обхода Ростова

Реконструкцию участков северного обхода должны завершить к концу 2027 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Строительство Ростовского транспортного кольца выполнили уже на 78%. Об этом стало известно на совещании, прошедшем под председательством заместителя губернатора — министра транспорта региона Алены Беликовой.

Транспортное кольцо протяженностью в 110 км объединяет пять федеральных, пять региональных и две муниципальные трассы, обеспечивая сообщение с Краснодарским краем, Донбассом и Новороссией.

Общая стоимость работ — 158 млрд рублей. В рамках проекта уже построили несколько дорог: обход Аксая на М-4 «Дон» (35,5 км), третью очередь северного обхода Ростова, развязку с трассой Р-280 «Новороссия».

Кроме того, в рамках «Северного радиуса» сдали мост через Ростовское море, построили три развязки в районе поселка Щепкин, на пересечении с дорогой Ростов – Новошахтинск и возле СНТ «Гайдары».

Параллельно запустили первый этап «Западной хорды». Второй этап предполагает создание участка дороги в 7,5 км. Положительное заключение государственной экспертизы получено. Ведутся поиски финансирования.

Сейчас продолжается реконструкция участков северного обхода. Рабочие создают четырехполосную дорогу. Этот участок готов на 29%, его должны завершить к концу 2027 года.

— Завершение строительства Ростовского транспортного кольца позволит вывести транзитный транспорт за пределы Ростова-на-Дону, разгрузит городские дороги, улучшит экологическую обстановку и создаст надежный логистический коридор в направлении Донбасса и Новороссии, — прокомментировала Алена Беликова.

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