БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском днем 30 июня

Отражена воздушная атака на Каменск-Шахтинский, был уничтожен БПЛА. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 30 июня в Ростовской области отразили еще одну воздушную атаку. Об этом проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.

— Отражена воздушная атака на Каменск-Шахтинский, был уничтожен БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Ситуация будет уточняться, — написал в соцсетях Юрий Слюсарь.

Напомним, сегодня утром БПЛА также уничтожили в Миллеровском и Чертковском районах. Кроме того, прошедшей ночью в регионе отразили атаку более 60 БПЛА в городах Гуково и Таганроге, а также в Тарасовском, Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах.

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