Пострадавшую при атаке музея под Таганрогом планируют выписать из больницы

Женщину планируют выписать из БСМП Таганрога. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Женщину, пострадавшую при атаке музея «Самбекские высоты» в Ростовской области, планируют выписать домой из БСМП Таганрога. Об этом в соцсетях сообщил председатель таганрогской городской думы Роман Корякин.

— В больнице скорой медицинской помощи навестил женщину, пострадавшую в результате удара ВСУ по народному музейному комплексу «Самбекские высоты». По словам врачей, вся необходимая медицинская помощь пациентке оказана, ее состояние стабильное, и в ближайшее время она сможет отправиться домой, — рассказал Роман Корякин.

Также после случившегося под наблюдением медиков оставили семилетнюю девочку.

Напомним, музей «Самбекские высоты» получил ущерб в ходе воздушной атаки 27 июня. Тогда пострадали 12 человек, десять из них госпитализировали. В тот же день восемь человек были выписаны, и в больнице оставались женщина и девочка.

После воздушной атаки возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

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