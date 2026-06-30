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НовостиОбщество30 июня 2026 14:01

В Ростове при сокращении застройщиков возводят 207 многоэтажных домов

В мае уточнили ситуацию на рынке недвижимости в Ростове
Ангелина СКИБА
В донской столице возводят 207 жилых домов.

В донской столице возводят 207 жилых домов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону почти на 24% выросло количество строящихся многоэтажных домов. Показатель зафиксировали при сравнении данных за май 2026 года с таким же периодом годовой давности. Об этом сообщает Домостройдон.ру.

По информации издания, в донской столице возводят 207 жилых домов. При этом подъем строительной активности происходит на фоне сокращения числа застройщиков и уменьшения количества площадок. Параллельно увеличились общие объемы предложения на первичном рынке.

Добавим, в апреле 2026 года в Ростове возводили 208 зданий. Совокупный объем строящегося жилья составлял 76,6 тысячи квартир общей площадью 3,6 млн кв. метров. В мае 2025 года строили 75,4 тысячи квартир, а общая площадь жилых помещений достигала 3,54 млн кв. метров.

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