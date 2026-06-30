В Ростовской области золотые и серебряные медали вручили 3,5 тысяче школьников

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В Ростовской области золотые и серебряные медали за особые успехи в учении получили более 3,5 тысячи выпускников. Такая информация появилась на сайте правительства региона.
- Поддержка талантливых ребят остается одним из приоритетов нашей политики. Каждая награда становится признанием упорного труда и стимулом двигаться дальше в успешно заданном направлении, — подчеркнула министр образования Ростовской области Виктория Чернышова.
Чтобы получить золото, школьникам требовалось заработать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и одному предмету по выбору. Серебряную награду выдавали при наличии не более двух четверок в аттестате и сдаче экзаменов минимум на 60 баллов.
Всего в текущем году обучение в регионе завершили свыше 16,5 тысячи одиннадцатиклассников. В качестве поощрения 18 лучших учеников отправились в Санкт-Петербург на знаменитый праздник «Алые паруса».
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