В Ростовской области золотые и серебряные медали вручили 3,5 тысяче школьников

В Ростовской области золотые и серебряные медали вручили 3,5 тысячи школьников. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области золотые и серебряные медали за особые успехи в учении получили более 3,5 тысячи выпускников. Такая информация появилась на сайте правительства региона.

- Поддержка талантливых ребят остается одним из приоритетов нашей политики. Каждая награда становится признанием упорного труда и стимулом двигаться дальше в успешно заданном направлении, — подчеркнула министр образования Ростовской области Виктория Чернышова.

Чтобы получить золото, школьникам требовалось заработать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и одному предмету по выбору. Серебряную награду выдавали при наличии не более двух четверок в аттестате и сдаче экзаменов минимум на 60 баллов.

Всего в текущем году обучение в регионе завершили свыше 16,5 тысячи одиннадцатиклассников. В качестве поощрения 18 лучших учеников отправились в Санкт-Петербург на знаменитый праздник «Алые паруса».

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

41 школьника из Ростовской области эвакуировали из «Артека»

Власти Ростовской области: донских школьников вывезли с полуострова Крым (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

41 школьника из Ростовской области эвакуировали из «Артека»

Власти Ростовской области: донских школьников вывезли с полуострова Крым (подробности)