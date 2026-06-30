В Ростовской области появился четвертый выпускник, набравший 300 баллов на ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области появился четвертый выпускник, набравший 300 баллов на ЕГЭ. Об этом рассказали в региональном правительстве.

- Главный секрет подготовки — выбирать для сдачи предметы, которые действительно интересны. Наша задача — поддерживать эту мотивацию, — отметила заместитель председателя Госдумы РФ Виктория Абрамченко на встрече с отличниками.

Очередным мультибалльником стал учащийся ростовского лицея КЭО Артем Назарян. Он показал максимальный результат по трем дисциплинам: истории, обществознанию и английскому языку.

Всего в текущем году экзамены на Дону сдали 16,5 тысячи одиннадцатиклассников. Около 40 процентов участников тестирования набрали свыше 80 баллов, при этом у выпускников растет интерес к точным наукам.

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Очередным мультибалльником стал учащийся ростовского лицея КЭО Артем Назарян. Фото: Правительство РО.

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