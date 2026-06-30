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НовостиОбщество30 июня 2026 16:25

Власти Ростова опубликовали новые тарифы на услуги по погребению

Стоимость кремации в Ростове-на-Дону составила чуть более 4000 рублей
Екатерина РУДЕНКО
Власти Ростова опубликовали новые тарифы на услуги по погребению.

Власти Ростова опубликовали новые тарифы на услуги по погребению.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Ростова-на-Дону утвердили новые тарифы на оказание услуг по погребению. Соответствующее постановление появилось на сайте городской администрации.

- Речь идет об утверждении стоимости гарантированного набора ритуальных услуг. Обновленные расценки действуют для всех случаев захоронения, начиная с 1 февраля текущего года, — следует из текста документа.

Согласно приложению, предоставление и доставка стандартного гроба теперь стоит 4052 рубля. Транспортировка тела на Северное кладбище составляет 1670 рублей, а на Ростовское — 2757 рублей. Процедура погребения оценивается в 2555 рублей, тогда как кремация с выдачей урны стоит 4094 рубля.

Оформление всех документов для захоронения осуществляется бесплатно. Муниципальные службы оказывают дополнительные ритуальные услуги родственникам умершего исключительно после получения их предварительного согласия.

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