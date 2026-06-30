Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2026 17:32

Газпром проложит почти три тысячи километров газопроводов на Дону до 2030 года

Власти Ростовской области выделили субсидии на газификацию для 1852 семей
Екатерина РУДЕНКО
Власти Ростовской области выделили субсидии на газификацию для 1852 семей.

Власти Ростовской области выделили субсидии на газификацию для 1852 семей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь провел рабочую встречу с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером. Главной темой переговоров стала программа догазификации региона. Об этом рассказал губернатор в своих социальных сетях.

- В прошлом году подключили более восьми тысяч домовладений. Идем с опережением графиков, — написал Юрий Борисович.

Всего от жителей поступило свыше 57 тысяч заявок, из которых более 37 тысяч уже выполнены. Льготники получают субсидию на газовое оборудование в размере от 100 тысяч рублей. В прошлом году такой мерой воспользовались 1852 семьи.

До 2030 года в регионе планируют построить почти три тысячи километров новых газопроводов. Это позволит обеспечить топливом около 22 тысяч домов, а также котельные в школах и больницах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области подрядчики отремонтировали 142 участка трасс

Алена Беликова заявила об оперативном устранении ям на дорогах Ростовской области (подробнее)