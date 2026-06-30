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НовостиОбщество30 июня 2026 18:53

В Ростовской области 1 июля отметят День ветеранов боевых действий

Федор Емельяненко встретится с ветеранами боевых действий в Ростове-на-Дону
Екатерина РУДЕНКО
В Ростовской области 1 июля отметят День ветеранов боевых действий.

В Ростовской области 1 июля отметят День ветеранов боевых действий.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 1 июля, во всех городах Ростовской области пройдут акции ко Дню ветеранов боевых действий. Такая информация появилась на сайте правительства региона.

- С инициативой об учреждении отдельной памятной даты выступил координационный совет. Этот день теперь официально закреплен областным законом от апреля текущего года, — рассказали в ведомстве.

Центральные события состоятся в Ростове-на-Дону. Утром жители возложат венки к городскому мемориалу и почтут память участников различных конфликтов минутой молчания. Днем ветераны встретятся с известными спортсменами Федором Емельяненко и Вадимом Немковым.

Тематические собрания запланированы и в других городах. В Шахтах и Гуково организуют открытые встречи военных с молодежью, а в Волгодонске местные жители принесут цветы к монументу памяти участников спецоперации.

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