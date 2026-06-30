1 июля в Ростовскую область придет настоящая летняя жара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 1 июля будет по-настоящему жаркой: столбики термометров поднимутся существенно выше +30 градусов. А уже привычных дождей, гроз и шквалистого ветра ждать не стоит. Подробный прогноз на среду выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.

Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 1 июля будет переменной облачности. Существенных осадков не предвидится. Ветер северный и северо-восточный с переходом на восточный и юго-восточный разовьет скорость 6 - 11 м/с. В ночь на 2 июля условия будут такими же.

В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный и северо-восточный с переходом на восточный и юго-восточный задует со скоростью 6 - 11 м/с. В ночь на четверг погода будет такой же.

Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области

Днем 1 июля в Ростове-на-Дону температура воздуха составит +34 — +36 градусов. В ночь на 2 июля ожидается от +19 до +21 градуса.

В Ростовской области дневная температура воздуха в среду составит от +31 до +36 градусов. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до +17 — +22 градусов, местами до +15.

Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теплее, чем в Сочи: Климатолог объяснил непостоянную погоду в Ростовской области и дал прогноз на начало июля

Климатолог рассказал, как будет меняться погода в Ростовской области (подробнее)