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НовостиОбщество1 июля 2026 4:48

В Ростовской области в одном из парков появился добродушный ослик Имбирь

Елена РЕПИНА
Новосел адаптируется к непривычной обстановке.

Новосел адаптируется к непривычной обстановке.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новым обитателем Донского парка «Лога» стал ослик по кличке Имбирь. Об этом в социальных сетях сообщили его сотрудники.

Животное перевезли из другого зоопарка, и в настоящее время новосел адаптируется к непривычной обстановке. Зоологи отмечают, что у Имбиря очень добродушный, спокойный и любознательный нрав.

Познакомиться с новым постояльцем парка гости могут на территории «Птичьего двора». Вольер ослика находится в соседстве с альпаками, прямо напротив зоны обитания пятнистых оленей.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" сообщила, что в регионе впервые за сто лет появились шакалы.

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