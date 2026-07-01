В Ростовской области в одном из парков появился добродушный ослик Имбирь

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Новым обитателем Донского парка «Лога» стал ослик по кличке Имбирь. Об этом в социальных сетях сообщили его сотрудники.
Животное перевезли из другого зоопарка, и в настоящее время новосел адаптируется к непривычной обстановке. Зоологи отмечают, что у Имбиря очень добродушный, спокойный и любознательный нрав.
Познакомиться с новым постояльцем парка гости могут на территории «Птичьего двора». Вольер ослика находится в соседстве с альпаками, прямо напротив зоны обитания пятнистых оленей.
Ранее "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" сообщила, что в регионе впервые за сто лет появились шакалы.
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