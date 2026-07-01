Атака БПЛА на Дону в ночь на 1 июля стала частью удара по 17 регионам. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в ночь на 1 июля работали силы и средства ПВО. Как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, атаке подверглись четыре муниципалитета: Чертковский, Верхнедонской, Миллеровский и Шолоховский.

В свою очередь, в Минобороны РФ рассказали, что в эту ночь дроны сбивали в 17 регионах страны, а также над Черным и Азовским морями.

В частности, атаки БПЛА были зафиксированы в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областях, в Крыму, в Краснодарском крае и на Ставрополье.

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