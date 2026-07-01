18 возгораний потушили в Ростовской области за сутки

На местах происшествий за сутки задействовали 162 человека и 39 единиц техники. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки 30 июня 2026 года в Ростовской области произошли пожары и ДТП. Статистику опубликовала пресс-служба управления МЧС.

За указанный период потушили десять техногенных пожаров и восемь возгораний сухой растительности. Также спасатели выезжали на места четырех дорожных аварий, спасен один человек.

Всего от МЧС на местах происшествий за сутки задействовали 162 человека и 39 единиц техники.

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