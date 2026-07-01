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НовостиОбщество1 июля 2026 7:03

Четыре моста и путепровод обновят в Ростовской области за 900 млн рублей

3,8 млрд рублей направят на развитие региональных дорог Ростовской области
Ангелина СКИБА
Сейчас продолжается второй этап реконструкции Северного обхода Ростова.

Сейчас продолжается второй этап реконструкции Северного обхода Ростова.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Ростовской области на строительство и обновление региональных и межмуниципальных дорог выделят 3,8 млрд рублей. Об этом со ссылкой на заместителя губернатора — министра транспорта региона Алену Беликову сообщает «Город N».

В частности, в рамках программы планируют реконструкцию четырех мостов и одного путепровода за 900 млн рублей. Общая протяженность указанных объектов — 3,28 км.

Кроме того, сейчас продолжается второй этап реконструкции Северного обхода Ростова-на-Дону. Работы на отрезке пути протяженностью 8,45 км должны завершить в 2027 году.

В следующем году приступят к строительству трассы «Орбитальная-2» протяженностью 8,96 км. Завершение этих работ также планируется в 2027 году.

Параллельно госэкспертизу проходит проект реконструкции моста на Северном подъезде к Батайску. Начало обновления — второе полугодие 2026 года.

Отдельно на капитальный ремонт региональных дорог запланировано 2,8 млрд рублей. Деньги пойдут на восемь участков общей протяженностью в 55 км. В течение 2026 года ожидается завершение ремонта двух дорожных объектов, на которые направили 1,5 млрд рублей. Еще шесть участков будут вводиться в эксплуатацию в 2027 году.

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