Четыре моста и путепровод обновят в Ростовской области за 900 млн рублей

Сейчас продолжается второй этап реконструкции Северного обхода Ростова. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Ростовской области на строительство и обновление региональных и межмуниципальных дорог выделят 3,8 млрд рублей. Об этом со ссылкой на заместителя губернатора — министра транспорта региона Алену Беликову сообщает «Город N».

В частности, в рамках программы планируют реконструкцию четырех мостов и одного путепровода за 900 млн рублей. Общая протяженность указанных объектов — 3,28 км.

Кроме того, сейчас продолжается второй этап реконструкции Северного обхода Ростова-на-Дону. Работы на отрезке пути протяженностью 8,45 км должны завершить в 2027 году.

В следующем году приступят к строительству трассы «Орбитальная-2» протяженностью 8,96 км. Завершение этих работ также планируется в 2027 году.

Параллельно госэкспертизу проходит проект реконструкции моста на Северном подъезде к Батайску. Начало обновления — второе полугодие 2026 года.

Отдельно на капитальный ремонт региональных дорог запланировано 2,8 млрд рублей. Деньги пойдут на восемь участков общей протяженностью в 55 км. В течение 2026 года ожидается завершение ремонта двух дорожных объектов, на которые направили 1,5 млрд рублей. Еще шесть участков будут вводиться в эксплуатацию в 2027 году.

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