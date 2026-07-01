В Ростовской области обсудили планы по газификации региона до 2030 года

За пять лет в Ростовской области намерены построить около 2,9 тысячи км газопровода. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер обсудили планы по газификации региона до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.

В 2025 году на Дону подключили более 8 тысяч домовладений, а всего с начала старта программы приняли свыше 57 тысяч заявок. К сетевому газу подключили 37,3 тысячи домов. В 2026 году планируют догазифицировать около 3 тысяч домовладений.

Для участников боевых действий и специальной операции, членов их семей, многодетных семей и людей с низкими доходами действует субсидия на подключение к газу и приобретение внутридомового оборудования на сумму до 100 тысяч рублей. В прошлом году этой возможностью воспользовались 1852 человека, было выделено 180 млн рублей. В 2026 году в бюджете области на те же цели заложили 191 млн рублей.

В рамках программы развития газоснабжения до 2030 года за пять лет намерены построить около 2,9 тысячи км газопровода. Обновление позволить обеспечить возможность подключения для 22 тысяч домовладений. На контроле остается подготовка котельных в школах, больницах и детсадах.

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