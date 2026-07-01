Больше 30 наркограффити убрали в Новочеркасске

Уборка наркотической рекламы снижает риск негативного влияния на подростков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новочеркасске убрали больше 30 надписей, пропагандирующих употребление наркотиков. Об этом рассказали в городской администрации.

Работу провели специалисты муниципальной инспекции и управляющих компаний.

— Такие мероприятия — важная часть системной работы по профилактике наркомании. Устранение подобной рекламы снижает риск негативного влияния на подрастающее поколение, — пояснили власти Новочеркасска.

К слову, жители города также активно участвуют в антинаркотических рейдах и помогают в борьбе с распространением запрещенной информации. Благодаря усилиям новочеркасцев с улиц убирают сотни подобных надписей.

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