Больше 30 наркограффити убрали в Новочеркасске

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новочеркасске убрали больше 30 надписей, пропагандирующих употребление наркотиков. Об этом рассказали в городской администрации.
Работу провели специалисты муниципальной инспекции и управляющих компаний.
— Такие мероприятия — важная часть системной работы по профилактике наркомании. Устранение подобной рекламы снижает риск негативного влияния на подрастающее поколение, — пояснили власти Новочеркасска.
К слову, жители города также активно участвуют в антинаркотических рейдах и помогают в борьбе с распространением запрещенной информации. Благодаря усилиям новочеркасцев с улиц убирают сотни подобных надписей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
IT-предприниматель запустил в Ростове сервис «Где бензин»
Теперь донские водители могут узнавать о работающих АЗС с помощью онлайн-сервиса (подробности)