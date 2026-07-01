В Ростовской области восстановили водоснабжение хутора Красный Крым

Водоснабжение восстановили после ремонтных работ. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Водоснабжение хутора Красный Крым в Ростовской области восстановлено. Об этом 1 июля в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Накануне туда по моему поручению выезжала министр ЖКХ. Проблему решили, о чем сразу же написали жители Красного Крыма, — рассказал Юрий Слюсарь.

Глава региона призвал глав муниципалитетов и руководителей коммунальных организаций ответственно относиться к выполнению своих обязанностей и быть в контакте с людьми.

Ранее министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная сообщила, что жители хутора несколько дней оставались без воды, при этом о сроках восстановления водоснабжения их не уведомляли.

Специалисты МУП «Мясниковское ВКХ» обследовали водопроводные сети и провели регулировку запорной арматуры. Вчера, 30 июня, начали наполнение и опрессовку системы.

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