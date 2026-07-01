Экстремист получил в Ростове 16 лет колонии за подготовку поджога храма

Слушания прошли в Южном окружном военном суде. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону осудили участника террористической организации, планировавшего поджог православного храма. Приговор вынесли в Южном окружном военном суде.

На слушаниях доказали, что мужчина поддерживал радикальные религиозные идеи. По данным следствия, в 2024 году, находясь на территории Республики Ингушетия, он начал переписку с двумя экстремистами, а потом вместе с ними присоединился к террористам.

После присяги сообщники получили координаты тайника с оружием и взрывчаткой. Решено было совершить поджог здания православного прихода Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже (Республика Ингушетия), а затем напасть на правоохранителей.

Экстремистов в итоге задержали. Подсудимому, который предстал перед судом в Ростове отдельно от сообщников, назначили штраф в 550 тысяч рублей и 16 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме (ч. 2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 208, ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).

Приговор в силу пока не вступил.

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