Аварийный дом снесут на проспекте Коммунистическом в Ростове

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Аварийный многоквартирный дом на проспекте Коммунистическом, 8 в Ростове-на-Дону снесут почти за 4 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Заказчиком выступило управление ЖКХ Советского района Ростова-на-Дону. Итоги подвели сегодня, 1 июля. Изначально на проведение работ из бюджета планировали выделить 4,9 млн рублей, но победитель тендера согласился выполнить поставленную задачу за 3,4 млн рублей.
Демонтаж необходимо провести до 1 сентября 2026 года включительно. Допускается досрочное выполнение работ. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2026 год.
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