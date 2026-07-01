Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2026 11:56

Аварийный дом снесут на проспекте Коммунистическом в Ростове

Власти выбрали подрядчика для сноса аварийного дома в Советском районе Ростова
Ангелина СКИБА
Победителя тендера уже определили.

Победителя тендера уже определили.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Аварийный многоквартирный дом на проспекте Коммунистическом, 8 в Ростове-на-Дону снесут почти за 4 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило управление ЖКХ Советского района Ростова-на-Дону. Итоги подвели сегодня, 1 июля. Изначально на проведение работ из бюджета планировали выделить 4,9 млн рублей, но победитель тендера согласился выполнить поставленную задачу за 3,4 млн рублей.

Демонтаж необходимо провести до 1 сентября 2026 года включительно. Допускается досрочное выполнение работ. Срок исполнения контракта — 31 декабря 2026 год.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

АЗС, кафе и гостиницу на М-4 в Ростовской области продают за 7,7 млн рублей

Комплекс придорожного сервиса выставили на продажу на трассе М-4 в Ростовской области (подробности)