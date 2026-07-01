С 1 июля в Ростовской области вступают в силу новые законы

Ряз законодательных изменений, вступивших в силу 1 июля, изменит жизнь ростовчан. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года в Ростовской области вступает в силу ряд законов, которые коснутся тысяч жителей региона. Изменения затронут финансовую сферу, сделки с недвижимостью, социальные выплаты и даже поездки на поездах.

Одно из ключевых нововведений касается покупки и продажи жилья. Теперь сделки можно будет проводить полностью онлайн с помощью биометрии.

Меняются также правила переводов через Систему быстрых платежей (СБП). Банки начнут автоматически передавать ИНН клиентов при переводах.

Кроме того, родители и попечители детей в возрасте от 14 до 18 лет получат право запрашивать в банках выписки по счетам и вкладам, открытым на имя подростков.

Подробнее обо всех этих изменениях и том, как конкретно они повлияют на жизнь ростовчан, можно узнать в материале «КП — Ростов-на-Дону».

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