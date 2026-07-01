В станице Багаевской Ростовской области сократили площадь тления на полигоне ТБО

На полигоне проводят послойную пересыпку инертным грунтом. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области площадь очагов тления на мусорном полигоне станицы Багаевской сократили до 70 кв. метров. Об этом 1 июля в соцсетях сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— Открытое горение отсутствует, задымление пока сохраняется. Непрерывно производится послойная пересыпка инертным грунтом. Всего на объекте задействовано пять единиц техники, — рассказала Антонина Пшеничная.

Напомним, полигон ТБО находится в трех километрах восточнее станицы Багаевской. О возгорании стало известно 29 июня. На тот момент огонь прошел 50 кв. метров. Тогда же смогли ликвидировать открытое пламя и приступили к тушению тлеющих очагов. 30 июня из-за ветра площадь горения без открытого пламени увеличилась до 80 кв. метров.

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