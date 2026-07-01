Проезд на автобусах между Ростовом и Азовом подорожал в начале июля

Сообщается, что тариф на маршруте Азов — Ростов изменил частный перевозчик. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля подорожал проезд на автобусах, курсирующих между Ростовом-на-Дону и Азовом. Теперь пассажиры должны платить на 50 рублей больше, чем раньше, сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

По информации издания, новый тариф на одну поездку — 250 рублей. Полный маршрут Азов — Ростов — Азов составляет 500 рублей. Сообщается, что такое решение принял частный перевозчик.

Официальных комментариев по поводу стоимости проезда на указанном маршруте не поступало.

При этом ранее местные власти предупредили азовчан об изменении стоимости на городских маршрутах. В документе на сайте администрации говорится, что тариф должны установить в размере 38 рублей за одну поездку.

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