В Ростовской области построят два крупных логистических центра за 2,5 млрд рублей

На Дону построят два крупных логистических центра. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Крупный российский транспортно-логистический оператор FESCO планирует направить масштабные инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области. Об этом стало известно во время рабочей встречи, которую первый заместитель губернатора донского региона Алексей Господарев провел с представителями компании.

В ходе переговоров обсудили перспективы расширения логистического комплекса региона. Как сообщил Алексей Господарев, инвестор нацелен на запуск двух крупных проектов в сфере логистики. Суммарный объем финансовых вложений превысит 2,5 миллиарда рублей, а реализация этих инициатив позволит обеспечить постоянной работой более 130 местных жителей.

Первый инвестиционный проект будет реализован непосредственно в Новочеркасске, где планируется возвести современный транспортно-логистический центр.

Второй точкой присутствия компании в регионе станет Батайск. Там запланировано создание контейнерного терминала, возможности которого позволят обрабатывать более 300 тысяч тонн различных грузов в год.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Четыре моста и путепровод обновят в Ростовской области за 900 млн рублей