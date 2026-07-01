В Ростовской области раскрыли схему уклонения от налогов на 95 миллионов рублей

В Ростовской области полицейские выявили крупную схему уклонения от уплаты налогов. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области полицейские выявили крупную схему уклонения от уплаты налогов. Сумма ущерба государству составила около 95 миллионов рублей.

По данным Донского главка, к правонарушению причастен 43-летний руководитель общества с ограниченной ответственностью. В период с 2021 по 2022 год он использовал подконтрольные и взаимозависимые субъекты предпринимательской деятельности, которые работали по упрощенной и патентной системам налогообложения.

За счет этой схемы коммерсанту удалось избежать уплаты налога на прибыль организации и налога на добавленную стоимость. Общая сумма сокрытых от государства средств составила 94,5 миллиона рублей.

На текущий момент Следственный комитет России по Ростовской области уже принял процессуальное решение в отношении подозреваемого. Оперативники регионального Управления экономической безопасности продолжают осуществлять сопровождение данного уголовного дела.

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