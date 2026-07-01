Более тысячи ростовских выпускников наградили медалями за особые успехи в учении

В Ростове прошла торжественная церемония чествования «золотых» выпускников школ. Фото: администрация Ростова.

В Ростовском театре имени Горького прошла торжественная церемония чествования лучших выпускников города. В праздничном мероприятии принял участие глава Ростова Александр Скрябин.

Вчерашние школьники, нарядные и готовые к новому жизненному этапу, в очередной раз доказали, что Донская столица может по праву гордиться молодым поколением.

В этом более тысячи городских учеников удостоились медалей «За особые успехи в учении» первой и второй степени. Кроме того, свыше 100 выпускников ростовских школ продемонстрировали наивысший результат при сдаче Единого государственного экзамена.

Глава города отметил, что подобные достижения стали результатом тесного сотрудничества самих выпускников, их родителей и учителей. По словам Александра Скрябина, в этих заслугах кроются поддержка близких людей, вера со стороны наставников, а также личное стремление ребят преодолевать любые трудности.

За время обучения в школе юноши и девушки смогли проявить себя не только в учебе, но и добиться значительных успехов в научной деятельности, спорте и патриотической работе. За эту активную работу им также вручили заслуженные награды. Отдельное внимание на церемонии уделили родителям «золотых» выпускников, которых тоже торжественно наградили.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Четыре моста и путепровод обновят в Ростовской области за 900 млн рублей