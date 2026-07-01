Два ростовских вуза вошли в топ-15 рейтинга по уровню зарплат выпускников-экономистов

Большинство выпускников-экономистов донских вузов остаются работать в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ростовские университеты заняли прочные позиции в рейтинге российских высших учебных заведений по уровню заработных плат молодых специалистов, окончивших факультеты экономики и финансов. К таким выводам пришли аналитики сервиса SuperJob.

В общероссийском зачете неизменным лидером остался МГИМО, чьи выпускники в среднем зарабатывают 230 тысяч рублей в месяц. Вторую строчку удерживает НИУ ВШЭ со средним доходом молодых специалистов в 200 тысяч рублей. Третье место разделили Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ имени Ломоносова с результатом в 195 тысяч рублей.

Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» сохранил свои прошлогодние позиции и закрепился на 14 месте. Средний уровень ежемесячного дохода его выпускников, работающих в финансово-экономической сфере, достигает 110 тысяч рублей. Примечательно, что 74 процента дипломированных специалистов принимают решение остаться в Ростове-на-Дону для построения дальнейшей карьеры.

Южный федеральный университет также подтвердил свой прежний статус, расположившись на 15 строчке всероссийского перечня. Заработки молодых экономистов и финансистов, окончивших ЮФУ, составляют 105 тысяч рублей в месяц. Трудовую деятельность в родном Ростове-на-Дону предпочитают продолжать 68 процентов выпускников этого вуза.

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