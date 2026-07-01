В аптеке под Ростовом больше месяца не было льготного лекарства для ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Родионово-Несветайском районе Ростовской области прокуроры помогли ребенку-инвалиду получить жизненно важное лекарство, которого больше месяца не было в местной аптеке. Нарушение вскрылось во время проверки.

Как выяснили сотрудники ведомства, льготный препарат был необходим ребенку по жизненным показаниям. Однако в аптеку нужный медикамент не поступал больше тридцати дней.

После того как прокуратура потребовала от руководителя фармацевтической организации немедленно исправить ситуацию, проблему быстро решили. Ребенок уже получил все положенные ему лекарства.

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