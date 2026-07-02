Более 1,5 тысячи домов в Ростове остаются без горячей воды из-за гидравлических испытаний

Глава Ростова сообщил о ходе гидравлических испытаний тепловых сетей в городе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону продолжается плановая проверка тепловых сетей гидравлическими испытаниями. На данный момент без горячего водоснабжения остаются жители 1 502 многоквартирных домов. Об этом сообщил глава города.

Второй этап проходит в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах, где отключены 703 дома с плановым сроком подключения 6 июля. Третий этап, стартовавший 30 июня, затронул Ленинский, Кировский и Пролетарский районы. Здесь без воды находятся 799 домов, восстановление ресурса запланировано до 20 июля.

Отставания от утвержденных графиков не зафиксировано. Для устранения дефектов, выявленных в ходе испытаний, и восстановления горячего водоснабжения задействованы 23 ремонтные бригады, предусмотрен резерв в виде еще девяти бригад на случай увеличения объема работ.

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