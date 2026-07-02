В Ростове локализуют утечку на теплотрассе по улице Тургеневской

На теплосети по улице Тургеневской в Ростове выявили дефект. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ходе гидравлических испытаний 2 июля специалисты выявили дефект на участке трубопровода по улице Тургеневской в Ростове. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ и энергетики.

Известно, что специалисты уже приступили к локализации вытекания воды.

– Устранение дефекта заложено в план ремонтных мероприятий со сроком завершения до 20 июля, – сказано в сообщении.

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