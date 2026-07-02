Более 5,7 тысячи километров разметки нанесли на трассах в Ростовской области

На дорогах Ростовской области с начала года обновили 20 километров освещения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала года дорожные службы Ростовской области нанесли 5,7 тысячи километров новой разметки, оборудовали более 20 километров сетей освещения вдоль магистралей и смонтировали 700 метров барьерных ограждений. Об этом сообщили на сайте правительства области.

Работы проводятся по поручению губернатора Юрия Слюсаря в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

До завершения дорожного сезона запланировано обновление разметки еще на 7,5 тысячи километров, замена и установка более 17 километров барьерных ограждений, а также монтаж освещения почти на 70 километрах дорог — в первую очередь на участках с повышенной потребностью для защиты водителей и пешеходов.

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