На дорогах Ростовской области с начала года погибли шесть несовершеннолетних. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года на дорогах Ростовской области в авариях погибли шесть несовершеннолетних. Об этом на пресс-конференции ГАИ рассказал начальник региональной Госавтоинспекции Сергей Сасин.

- Из шести погибших пятеро были пассажирами, которые никак не могли повлиять на ситуацию. Всех этих детей везли с нарушением правил: кто-то не был пристегнут, другие ехали без автокресла, — подчеркнул руководитель ведомства.

При этом двое водителей из попавших в смертельные ДТП ранее уже привлекались к административной ответственности. Они получали штрафы за неправильную перевозку, однако это не уберегло пассажиров от гибели.

Всего за указанный период травмы получили более 150 юных участников движения. Сейчас инспекторы усилили профилактическую работу в пришкольных лагерях.

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