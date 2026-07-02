Власти Ростова объяснили, когда пора жаловаться на температуру в автобусе

Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП
В июле в донской столице столбики термометров поднимаются до +38 градусов. Пассажиры общественного транспорта жалуются на духоту и неработающие кондиционеры. В администрации города в ответ на запрос «КП — Ростов-на-Дону» напомнили: по нормативам система охлаждения должна поддерживать температуру в салоне не выше +25 градусов.
За нарушения перевозчикам грозят штрафы. Подробнее о ситуации «КП — Ростов-на-Дону» писала в отдельном материале.
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