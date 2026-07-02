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НовостиОбщество2 июля 2026 13:58

Власти Ростова объяснили, когда пора жаловаться на температуру в автобусе

Что делать пассажирам, если в салоне Ростова душно и жарко, объяснили власти Ростова
Татьяна ТИХОНОВА
Если кондиционер не работает и в салоне больше +25 градусов, надо попросить его включить.

Если кондиционер не работает и в салоне больше +25 градусов, надо попросить его включить.

Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июле в донской столице столбики термометров поднимаются до +38 градусов. Пассажиры общественного транспорта жалуются на духоту и неработающие кондиционеры. В администрации города в ответ на запрос «КП — Ростов-на-Дону» напомнили: по нормативам система охлаждения должна поддерживать температуру в салоне не выше +25 градусов.

За нарушения перевозчикам грозят штрафы. Подробнее о ситуации «КП — Ростов-на-Дону» писала в отдельном материале.

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