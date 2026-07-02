В центре Ростова ликвидировали коммунальный фонтан

Порывы и вытекания теплоносителя 2 и 3 июля возможны на ряде улиц Ростова. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

2 июля в Ростове-на-Дону коммунальный фонтан забил на пересечении проспекта Буденновского и улицы Тургеневской. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. К этому моменту течь перекрыли, сообщили в ООО «Ростовские тепловые сети».

— Выявили дефект в тепловой камере. В настоящее время поврежденный участок отключен, вытекание прекращено, — говорится на сайте компании.

Ростовчан предупредили: порывы и вытекания теплоносителя 2 и 3 июля также возможны на Береговой, Листопадова, Сиверса, Пушкинской, Соколова, Текучева, на проспектах Театральном и Шолохова, на 22 й и 23 й Линиях.

Причина — в гидравлической опрессовке тепловых сетей от Центральной котельной. Проверка проводится для выявления и ремонта ненадежных участков коммуникаций.

Жителей и гостей донской столицы просят не парковать машины в пределах указанных улиц. При появлении течи, размыва грунта или дорожного покрытия не следует подходить близко. Нужно сразу же звонить в диспетчерскую службу ООО «Ростовские тепловые сети».

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Телефоны круглосуточной диспетчерской службы: (863) 234-89-44, (863) 287-01-90, или круглосуточной горячей линии: (961) 441-22-11, (863) 210-47-32, (863) 210-47-33;

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