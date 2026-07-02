21-летнего жителя Ростовской области осудили за содействие терроризму

Молодого человека осудили. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

21-летнего жителя Ростовской области осудили за содействие террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по донскому региону.

По данным следствия, 13 июня 2024 года молодой человек, находясь в городе Миллерово, согласился на предложение незнакомцев за денежное вознаграждение помочь в подготовке теракта.

Соучастники на парковке у жилого дома установили СВУ на нижнюю часть корпуса автомобиля, принадлежащего военному. Житель Дона при этом выполнял роль наблюдателя. Он следил за обстановкой, чтобы предупредить сообщников о появлении посторонних людей.

14 июня 2024 года, когда военнослужащий и его малолетняя дочь находились в машине, произошла детонация. В результате мужчина получил травмы средней тяжести, его дочь не пострадала.

— Задержанный дал признательные показания на этапе предварительного расследования. Суд назначил ему 18,5 лет колонии строгого режима, — прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

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