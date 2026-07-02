Ракетную опасность объявили в Ростовской области вечером 2 июля

Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 2 июля в Ростовской области объявили ракетную опасность. Предупреждение поступило от управления МЧС.

Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Предупреждение об опасности действует с 19:56. Информация о снятии угрозы пока не поступала.

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