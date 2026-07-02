Ракетную опасность объявили в Ростовской области вечером 2 июля

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП
Вечером 2 июля в Ростовской области объявили ракетную опасность. Предупреждение поступило от управления МЧС.
Жителям Дона рекомендуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.
Предупреждение об опасности действует с 19:56. Информация о снятии угрозы пока не поступала.
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