Суд поддержал требование о ремонте ОКН в Миллеровском районе Ростовской области

Решение суда вступит в силу в конце июля, если будет подана апелляционная жалоба. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Арбитражный суд Ростовской области признал законным требование о ремонте объекта культурного наследия (ОКН) в Миллеровском районе. Речь идет о доме помещика, в котором в 1941-1942 годах находился немецкий штаб, а также о тюрьме лагеря Дулаг-125. Информация опубликована в электронной картотеке дел.

Как выяснилось, в марте 2026 года администрация Миллеровского городского поселения подала иск с просьбой об отмене решения Комитета по охране ОКН Ростовской области. До этого, в декабре 2025 года, комитет утвердил для местных властей охранное обязательство с планом работ по сохранению исторического памятника.

Администрация не соглашалась с перечнем, сроками и стоимостью работ. Однако суд пришел к выводу, что власти обязаны тратить средства на содержание, а также поддержание технического, санитарного и противопожарного состояния ОКН.

— Отсутствие у заявителя бюджетных средств для проведения работ не может являться основанием для признания приказа незаконным. Отказать в удовлетворении требований, — говорится в опубликованном решении суда.

Постановление вступит в силу в конце июля, если будет подана апелляционная жалоба.

Ранее на сайте «КП - Ростов-на-Дону» рассказывали о лагере «Дулаг-125». Летом 1942 года в в «миллеровский котел» попали около 40 тысяч бойцов трех советских армий. После этого фашисты организовали в городе Миллерово несколько концентрационных лагерей. Самый масштабный получил название «Миллеровская яма» или «Дулаг-125». Располагался он в долине реки Глубокой.

Несмотря на то, что лагерь считался временным, люди находились в нем под открытым небом месяцами. При этом пленных почти не кормили, а тех, кто болел или не мог работать, расстреливали. По разным данным, через этот концлагерь прошли более 120 тысяч военнопленных, и не менее 40 тысяч из них погибли.

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