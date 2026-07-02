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НовостиЭкономика2 июля 2026 18:47

В Ростовской области запланировали второй транш облигаций на 7,5 млрд рублей

Ростовская область сохранила планы выпуска облигаций на ноябрь 2026 года
Ангелина СКИБА
Первый транш разместили в конце мая по ставке «ключ плюс 2%».

Первый транш разместили в конце мая по ставке «ключ плюс 2%».

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ноябре 2026 года в Ростовской области планируют провести второй выпуск облигаций на общую сумму в 7,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель губернатора Алексей Господарев, передает «Город N».

По данным издания, первый транш на такую же сумму разместили в конце мая по ставке «ключ плюс 2%» (уровень ключевой ставки ЦБ плюс два процентных пункта). Успеху сделки способствовали высокие кредитные рейтинги, присвоенные области.

В число покупателей вошли банки, управляющие компании и физические лица. По словам первого заместителя губернатора, достигнутые показатели свидетельствуют о доверии рынка к экономике региона.

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