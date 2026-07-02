В Ростове утвердили проект дороги на Доватора из Левенцовки к Западной хорде

Обновленная дорога должна быть четырехполосной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону власти утвердили проект реконструкции улицы Доватора на участке из Левенцовки (от проспекта Маршала Жукова) к Западной хорде. Соответствующее постановление можно найти на сайте городской администрации.

Площадь территории в границах проекта планировки — 16,90 га. Обновленная проезжая часть должна стать четырехполосной дорогой 2-го класса регулируемого движения. Предполагаются работы по созданию тротуара и велодорожки. Должны сделать ливневую канализацию.

Общая протяженность участка реконструируемой дороги — 1657,24 м. Расчетная скорость — 60 км/час. Планируемая интенсивность движения к 2045 году — 58,6 тысячи машин в сутки.

Напомним, ранее был запущен первый этап Западной хорды. Второй этап Западной хорды предполагает создание участка дороги в 7,5 км. Положительное заключение государственной экспертизы получено. Ведутся поиски финансирования.

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