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НовостиОбщество2 июля 2026 19:51

В Ростове утвердили проект дороги на Доватора из Левенцовки к Западной хорде

Власти Ростова утвердили проект реконструкции участка дороги на улице Доватора
Ангелина СКИБА
Обновленная дорога должна быть четырехполосной.

Обновленная дорога должна быть четырехполосной.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону власти утвердили проект реконструкции улицы Доватора на участке из Левенцовки (от проспекта Маршала Жукова) к Западной хорде. Соответствующее постановление можно найти на сайте городской администрации.

Площадь территории в границах проекта планировки — 16,90 га. Обновленная проезжая часть должна стать четырехполосной дорогой 2-го класса регулируемого движения. Предполагаются работы по созданию тротуара и велодорожки. Должны сделать ливневую канализацию.

Общая протяженность участка реконструируемой дороги — 1657,24 м. Расчетная скорость — 60 км/час. Планируемая интенсивность движения к 2045 году — 58,6 тысячи машин в сутки.

Напомним, ранее был запущен первый этап Западной хорды. Второй этап Западной хорды предполагает создание участка дороги в 7,5 км. Положительное заключение государственной экспертизы получено. Ведутся поиски финансирования.

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