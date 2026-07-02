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НовостиЭкономика2 июля 2026 20:20

Логистический парк создадут в Аксайском районе Ростовской области

В Аксайском районе Дона выделили 437,23 га для создания логистического парка со складами
Ангелина СКИБА
Инвестор разрабатывает проект первого этапа работ.

Инвестор разрабатывает проект первого этапа работ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области промышленный кластер планируют создать на территории Ленинского сельского поселения Аксайского района. Информация об этом прозвучала в местной администрации на заседании совета по инвестициям.

На территории в 437,23 га инвестор собирается создать логистический парк со складами, производственными площадками, парковками, объектами придорожного сервиса и инженерной инфраструктурой. Планируется строительство автодорог.

Также в планах открытие 2120 рабочих мест. Кроме того, при проектировании продумают озеленение и благоустройство. Сейчас разрабатывается проект первого этапа работ.

На заседании решили включить проект в перечень инвестиционных проектов, находящихся под контролем районное главы. Добавим, сегодня в Аксайском районе реализуют 16 крупных инвестпроектов с общим объемом вложений более 67 млрд рублей.

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