Силы ПВО ликвидировали беспилотники над Ростовской областью в ночь на 3 июля

По предварительным данным, во время ночной атаки дронов никто не пострадал. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 3 июля система противовоздушной обороны пресекла попытку атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию Ростовской области. Об этом проинформировал глава региона Юрий Слюсарь.

Согласно его заявлению, в ходе отражения налета вражеские дроны были поражены в Миллеровском районе.

По предварительным данным, в результате инцидента никто из жителей не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано. Власти уточняют последствия происшествия.

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