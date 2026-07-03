В Ростовской области намерены реализовать более 300 инвестпроектов в 2026 году

На 33 гектарах разместится тепличный комплекс. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области к реализации готовят свыше 300 инвестиционных проектов на общую сумму более 270 млрд рублей, сообщили в правительстве региона.

Прогноз социально-экономического развития области на 2026 год предусматривает объем инвестиций, превышающий 850 млрд рублей. Сегодня в реестре значатся более 600 проектов с общим бюджетом свыше 1 трлн рублей. При этом 36 из них, стоимостью более 540 млрд рублей, отнесены к ключевым.

Непосредственно в 2026 году намечено воплотить в жизнь более 300 инициатив на сумму, превышающую 270 млрд рублей. В их числе — тепличный комплекс на 33 гектара, рыбоводческое предприятие по выращиванию осетровых и форели, а также комбикормовый цех мощностью 10 тонн гранулированного корма в час.

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