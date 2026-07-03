Дончанина за пособничество в совершении теракта приговорили к 18 с половиной годам

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Южном окружном военном суде сообщили о вынесении приговора жителю Ростовской области, признанному виновным в пособничестве террористическому акту. Мужчина приговорен к 18 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Суд установил, что вечером 13 июня 2024 года в городе Миллерово дончанин за денежное вознаграждение согласился помочь знакомому подготовить теракт. Его роль заключалась в устранении помех для совершения преступления.

В тот же вечер он присоединился к группе, которые на парковке заложили взрывное устройство под машину военнослужащего. Согласно отведенной ему роли, он в это время следил за обстановкой вокруг.

Утром 14 июня, когда в автомобиле находились военный и его дочь, устройство сработало. В результате взрыва и последующего пожара потерпевший получил вред здоровью средней тяжести, транспортное средство полностью сгорело.

Суд признал мужчину виновным по части 3 статьи 205.1 УК РФ и назначил наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, при этом первые 5 лет он проведет в тюрьме. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

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