Подростков в Ростовской области учат бороться с диверсантами в Интернете

В регионе развернули масштабную информационную кампанию для защиты молодежи от вербовки. Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

На антитеррористической комиссии в правительстве Ростовской области обсудили безопасность молодежи в интернете. В частности, говорили о том, как не допустить вовлечение ребят в диверсионно-террористическую деятельность. Совещание провел губернатор Юрий Слюсарь.

Участники встречи отметили, что интернет чаще всего используют для радикализации молодежи. Чтобы защитить юношей и девушек, в регионе развернули масштабную информационную кампанию.

В школах размещают плакаты, показывают видеоролики, а также проводят специальные занятия. Кроме того, донской регион вошел в федеральный проект по тестированию технологии «Разговоры о безопасности». В рамках этой программы детей учат отличать правду от фейков, не поддаваться на провокации, отличать методы общения вербовщиков, а также рассказывают о последствиях нарушения закона.

Вместе с тем важнейшую роль в этой работе отводят родителям. За прошлый учебный год в школах провели семь областных всеобучей, на которых поднимали тему информационной безопасности.

Юрий Слюсарь поручил шире информировать подростков о всех возможных последствиях небезопасного пользования интернета. Глава региона добавил, что защищать молодежь должны на всех уровнях, от школы до правоохранительных органов.

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