Пожароопасность 5 класса сохранится в Ростовской области 3 и 4 июля

Запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Ростовской области до конца суток 3 июля и в течение суток 4 июля. В связи с жарой и возможностью возгораний объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожароопасность 5 класса ожидается в Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах, а также на севере Азовского района.

В жару всех просят быть осторожными с огнем. Запрещено разводить костры и выжигать сухую растительность.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

40 пожаров потушили за сутки 2 июля в Ростовской области

Суточную статистику происшествий обновили в МЧС России по Ростовской области (подробности)